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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen takımlar hangileri?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen takımlar hangileri?

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları tamamlandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler isimlerini son 16 turuna yazdırdı. Temsilcimiz Beşiktaş ise Avrupa’ya veda etti. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükselen takımlar hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:10:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen takımlar hangileri?

Şampiyonlar Ligi grupları 6.maçlarla tamamlandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler ise isimlerini son 16 turuna yazdırdı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen takımlar hangileri?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, ertelenen bir maç dışında sona erdi. İşte, son 16'ya kalan  takımlar:

Manchester City

Manchester City A Grubunu 12 puanla lider tamamladı.

Paris Saint Germain

Paris Saint Germain A Grubu'nu 11 puanla ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura çıktı.

Liverpool

B Grubunu lider tamamlayan Liverpool yoluna son 16 turunda devam edecek.

Atletico Madrid

7 puanlı Atletico Madrid grubunu 2.tamamladı.

Ajax

Temsilcimiz Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda 18 puanla tamamlayan Ajax bir üst tura çıktı.

Sporting Lizbon

Sporting Lizbon topladığı 9 puanla C Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.

Real Madrid

Real Madrid D Grubunu 15 puanla tamamladı ve bir üst tura çıktı.

Inter

Inter, D Grubu'nda Real Madrid'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Bayern Münih

E Grubu lideri Bayern Münih yoluna son 16 turunda devam edecek.

Benfica

8 puanlı Bengica E Grubu'nu 2.tamamladı.

Manchester United

F Grubu lideri Manchester United 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Villarreal/Atalanta

F Grubu'ndan son 16 turuna yükselecek diğer takım Villarreal ya da Atalanta olacak. İtalya'daki maç kar yağışı nedeniyle bugün oynanacak.

Lille

G Grubunu 11 puanla tamamlayan Lille adını üst tura yazdırdı.

Salzburg

Salzburg G Grubunu ikinci tamamladı ve üst tura çıktı.

Juventus

H Grubunu 15 puanla tamamlayan Juventus bir üst tura yükseldi.

Chelsea

Juventus'un ardından H Grubu'nu ikinci tamamlayan Chelsea şoluna devam edecek.

 

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