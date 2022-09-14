UEFA Şampiyonlar Ligi: Rangers - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA, Rangers ile Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurulmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Rangers evinde Napoli'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Rangers - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli, daha önce bir İskoç takımıyla tek Avrupa kupası eşleşmesine Fuar Şehirleri Kupası'nda çıktı (1967) ve ilk maçı 4-1 kazanmasına rağmen rövanşta Hibernian'a 5-0 mağlup olarak elendi.Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a 4-0 mağlup olan Rangers, daha önce sadece 1996/97 sezonundaki ilk iki maçını kaybetti.

Bu sezon çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool'u 4-1 mağlup eden Napoli, Eylül 2016'dan bu yana Kupa 1'de üst üste 2+ galibiyet alamıyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en az şut çeken takım olan Rangers, bu şutların yarısını Ryan Kent ile kaydetti.

Rangers Menajeri Giovanni van Bronckhorst, daha önce dört kez Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı Ibrox'ta görev yaptığı son karşılaşmada Sturm Graz filelerini havalandırdı. Napoli'nin ilk hafta Liverpool'a attığı dört golün üçünde pay sahibi olan Piotr Zielinski, Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı maçı oynadı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında dokuz Britanyalı oyuncuya turnuvada ilk kez forma veren Rangers, Eylül 1995'ten bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında en fazla çalım girişiminde bulunan, çalım atan, şut pası veren ve rakip ceza sahasında topla buluşan Napoli oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ydı.

RANGERS - NAPOLİ MAÇINI CANLI

RANGERS - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Napoli maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

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