Kormor Gaz Tesisi’ne İHA saldırısı: Elektrik üretimi aksadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak’ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisi’ne düzenlenen İHA saldırısında hasar meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı, saldırının elektrik üretiminde aksamaya yol açtığını açıkladı.
Süleymaniye’de, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji şirketi Dana Gas’ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi insansız hava aracıyla hedef alındı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırı, tesiste hasara neden oldu.
ELEKTRİK ÜRETİMİ ETKİLENDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı, saldırının ardından elektrik üretiminde aksama yaşandığını bildirdi. Açıklamada, aksamanın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Kormor Gaz Tesisi, daha önce de İHA ve füze saldırılarının hedefi olmuştu.