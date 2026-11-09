Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 12'nci dakikada Mason Greenwood'un attığı golle 1-0 öne geçti. 22'nci dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye taşıdı: 0-2. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti. 56'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, skoru 3-0 yaptı. Mason Greenwood, 63'üncü dakikada kendisinin ikinci takımının 4'üncü golünü attı: 0-4. 74'üncü dakikada Oğuz Aydın, maçın skorunu belirledi: 0-5. Milli ara öncesi 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, 19 puana ulaştı. EMRE BELÖZOĞLU FARKLI BAŞLADI Teknik direktör Emre Belözoğlu, ikinci kez göreve geldiği sarı-lacivertli ekipte görevine farklı galibiyetle başladı. Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'nin oyun planı beğeni toplarken, 5-0'lık galibiyet takıma moral depoladı. Maçın ardından yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getiren Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir başlangıç. Bunu kabul etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma da ekibim adına da mutluyum" dedi.