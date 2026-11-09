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Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Çorum FK’yı 5-0’lık farklı skorla geçerek gövde gösterisi yaptı. Aldığı galibiyetle milli ara öncesi moral depolayan sarı-lacivertliler, puanını 19’a yükseltti.

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Foto - Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 12'nci dakikada Mason Greenwood'un attığı golle 1-0 öne geçti. 22'nci dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye taşıdı: 0-2. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti. 56'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, skoru 3-0 yaptı. Mason Greenwood, 63'üncü dakikada kendisinin ikinci takımının 4'üncü golünü attı: 0-4. 74'üncü dakikada Oğuz Aydın, maçın skorunu belirledi: 0-5. Milli ara öncesi 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, 19 puana ulaştı. EMRE BELÖZOĞLU FARKLI BAŞLADI Teknik direktör Emre Belözoğlu, ikinci kez göreve geldiği sarı-lacivertli ekipte görevine farklı galibiyetle başladı. Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'nin oyun planı beğeni toplarken, 5-0'lık galibiyet takıma moral depoladı. Maçın ardından yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getiren Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir başlangıç. Bunu kabul etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma da ekibim adına da mutluyum" dedi.

#2
Foto - Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu

İRFAN CAN VE GREENWOOD YILDIZLAŞTI Fenerbahçe'nin Çorum FK'yı 5-0 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli formayla 200'üncü maçına çıkan İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood, sergiledikleri performansla adeta yıldızlaştı. 2'şer gol kaydeden bu iki isim, galibiyette önemli rol oynadı. İrfan Can, 57 dakika sahada kalırken Greenwood, 64 dakika forma giydi. Çorum FK ağlarına 2 gol gönderen Greenwood sezonun geride kalan kısmında 10 gol ve 4 asiste ulaştı. Bir diğer 2 gol atan İrfan Can Kahveci ise istatistiklerini 5 gol, 3 asiste çıkardı.

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Foto - Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu

LİGİN EN GOLCÜSÜ FENERBAHÇE Çorum FK'yı 5-0'lık farklı skorla geçen sarı-lacivertliler, yeniden ligin en golcü takımı oldu. Fenerbahçe geride kalan 11 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda kalesinde ise 10 gol gördü.

#4
Foto - Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu

EDERSON LİGDE 6'NCI KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çorum FK karşısında yaptığı kurtarışlarla maçı gol yemeden tamamladı. Bu maç Ederson'un ligde bu sezon gol yemeden tamamladığı 6'ncı maç oldu. Öte yandan Ederson ligde forma giydiği 10 maçta kalesinde 8 gol gördü.

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