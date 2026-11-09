Bir yanda manzara, diğer yanda trafik kazaları! İstanbul sis denizine gömüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yüksek yapıları görünmez hale getirirken güneş ışınlarıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Görüş mesafesinin düşmesi ise trafikte aksamalara ve bazı bölgelerde zincirleme kazalara sebep oldu.
İstanbul güne yoğun sisle uyanırken kentte iki farklı manzara ortaya çıktı.
İşe gitmek isteyen zor anlar yaşadı
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin önemli ölçüde azalması nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, bazı noktalarda yoğunluk oluştu. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan sis, yüksek yapıları adeta sis denizinin içerisinde bıraktı. Güneş ışınlarının sis bulutları arasından süzüldüğü anlar, havadan kaydedilen görüntülere yansıdı. Kentte oluşan kartpostallık manzaralar izleyenleri hayran bıraktı.