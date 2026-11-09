35 yıldır bunun üzerinde çalışıyordu! Emisyonlarda yüzde 96’ya varan düşüş sağladı

Doğan, hidrokarbonun azalmasının çok iyi bir yanmanın olduğunu gösterdiğini belirterek, "Yani bu şu demek: 100 kilometre için diyelim ki 5 litre yakıt yakıyorsanız, yüzde 20 iyileştirme varsa artık 5 değil de 4 litre yakıt yakacaksınız anlamına gelir. Biz burada, bilimsel bakış açısıyla yaptığımız girdi, çıktı ve kütle dengesine göre bu araçların çok iyi bir yanma performansına sahip olduğunu gözlemledik. Araçlardaki bu emisyonlar ölçüldüğünde sonraki ve önceki değerler arasındaki farklara baktığımızda, aslında şu anda biliyorsunuz karbon emisyonu, hava kirlenmesi, küresel iklim değişikliği gibi çok farklı, günümüzde tartışılan unsurlar var. Bu unsurlara bağlı olarak bizler de bunu kontrol altına almak istiyoruz. Bu şu demek: Dünyada, tüm dünya genelinde birim zamanda atmosfere yayılacak kirletici emisyonunu yüzde 20, 30, belki 40 seviyelerinde azaltmak anlamına geliyor. Bu da çok ciddi bir rakam; biz yüzde 5'i bile çok büyük başarı görürken... Yani bu yazılımın tüm dünyadaki araçlarda kullanılacağını düşünecek olursak, o zaman ciddi, yarı yarıya kadar da bir azalma beklemek mümkündür tabii ki bu rakamlarla" dedi.