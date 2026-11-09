36 yıllık hayal gerçek oldu: Ulubatlı’da borçsuz kentsel dönüşüm! Sincan Belediyesi’nden TOKİ’yi aratmayan proje

Yıllardır 65 metrekarelik sobalı gecekondularda ve güvensiz yapılarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlar; belediyenin garantörlüğünde, hiçbir ek borç yükü altına girmeden 180 metrekareye varan, depreme dayanıklı ve sosyal donatılı modern konutlarına kavuşuyor. Mahalle sakinleriyle %91 gibi rekor bir uzlaşma oranına ulaşıldığını belirten projenin koordinatörü Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, yerinde dönüşüm ilkesiyle yürütülen dev projenin takvimini açıklarken; Ulubatlı Hasan’ın ardından Osmanlı ve Ertuğrul Gazi mahallelerini de kapsayacak yeni dönüşüm müjdelerini paylaştı.

2015'TE İPTAL EDİLEN SÜREÇ BELEDİYEYLE YENİDEN HAYAT BULDU

Bölgede 2011 yılında başlayan dönüşüm girişimleri, 2014’teki uzlaşma görüşmelerinde çoğunluk sağlanamaması üzerine 2015 yılında iptal edilmişti. 2020 yılında Sincan Belediyesi tarafından yeniden ele alınan alan, "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilerek yeni imar planları hazırlandı. Özel sektör ve TOKİ süreçlerinde yaşanan tereddütleri ortadan kaldıran Sincan Belediyesi ve iştiraki SİNKENT, sürece bizzat garantör olarak dahil oldu. Vatandaşların ekonomik mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla geliştirilen "Borçsuz Dönüşüm Modeli" sayesinde, hak sahipleri ek borç yükü altına girmeden güvenli, modern ve depreme dayanıklı konutlara kavuşma imkânı elde etti. 6 kat sınırı ve yatay mimari esas alınarak tasarlanan projede; kapalı/açık otoparklar, zemin kat ticari alanları ve çocuklar için güvenli oyun alanları yer alıyor.

"AMACIMIZ SİNCAN'IN KABUĞUNU DEĞİŞTİRMEK VE RİSKİ ORTADAN KALDIRMAK"

Sincan’da başlatılan kentsel dönüşüm hamlesinin ardındaki vizyonu ve yola çıkış amaçlarını anlatan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, ilçenin son yıllarda sadece nüfus olarak değil, sanayi ve sosyal alanlarıyla da dev bir merkeze dönüştüğüne dikkat çekti. "Sincan'ımız son yıllarda önemli bir gelişme kat ediyor; bu sadece nüfusun artmasıyla ilgili değil, yapı dokumuzun da artık yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz" diyen Ocak, süreçle ilgili şu bilgileri aktardı: "Sincan Belediyesi olarak son 5-6 yılda Sincan Park gibi önemli rekreasyon alanları, meydanlar, kültür merkezleri ve spor salonları kazandırdık. Sanayimiz büyük bir ihracat merkezi oldu. Ancak yapı dokumuzun eski olması, kentsel dönüşümü en büyük önceliğimiz haline getirdi. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve olumlu bakışıyla, şeffaf bir süreç içerisinde bu dönüşümü sağlamak yola çıkış amacımızdı. Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan'ın talimatlarıyla kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarımızı tek tek ağırladık; kimin kaç metrekare alacağını, isterse üstüne fark ödeyip daire büyütebileceğini ya da nakit destek alabileceğini açıkça anlattık. Yedi sekiz farklı alternatif sunduk ve hamdolsun %91 gibi yüksek bir memnuniyet oranı yakaladık."

BELEDİYE GARANTÖRLÜĞÜ: "KİRACI BULAMAYAN, GÜVENLENDEN ENDİŞE EDEN MAHALLECANLARIMIZ HUZURA KAVUŞUYOR"

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin geçmişte suç oranları ve sosyal çöküntüyle anıldığını vurgulayan İsmail Can Ocak, vatandaşların yaşadığı güvenlik ve kiralama sorunlarına ilişkin: "Mahallemiz maalesef asayiş sorunları, hırsızlık ve madde bağımlılığı ile anılır hale gelmişti. Vatandaş kapısının önüne çıkmaktan endişe duyuyor, evini 2 yıldır kiraya veremeyenler vardı. Belediyemizin garantörlüğü burada devreye girdi. Vatandaşımız 'Müteahhit kaçarsa ne olur?' diyordu. Biz onlara en büyük güvencenin Sincan Belediyesi olduğunu söyledik. SİNKENT firmamız ve belediyemiz süreci 7/24 takip edecek. Belediyenin bu süreçten bir ticari karı, kendine kalacak tek bir dairesi yoktur; bütün amacımız vatandaşımızın güvenli, modern ve huzurlu evlerde yaşamasını sağlamaktır" diye konuştu.

HAK SAHİPLERİ VE MAHALLE SAKİNLERİ NE DİYOR?

Kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Ulubatlı Hasan Mahallesi sakinleri, yaşadıkları uzun bekleyişi, eski mahalle yaşamındaki zorlukları ve belediye garantörlüğünde ulaşılan uzlaşmayı detaylarıyla anlattı.

GÜLAY ÖZİL: "65 METREKAREDEN 180 METREKARELİK DAİREYE GEÇİYORUZ"

Eski evlerinin fiziksel yetersizliklerine dikkat çeken Gülay Özil ise duygularını şu ifadelerle dile getirdi: "Biz 15 yıldır her gün bu haberin gelmesini bekliyorduk. Oturduğumuz ev 65 metrekareydi; küçük bir evde iki çocuk büyüttük, evlendirdik. Şimdi geçeceğimiz daire ise 180 metrekare (4+1) olacak. Çok güzel bir duygu. Daha ferah, daha konforlu bir yaşantımız olacak. Isınma ve alan darlığı gibi sorunlarımız sona erecek. Eski evimizin mutfağı 9 metrekareydi, yeni projedeki mutfağımız ise 13 metrekare olacak. Eşim bahçemizdeki asmalar için biraz üzülebilir ama belediyenin güvencesinde ve desteğinde bu işin çözülmüş olması içimizi çok rahatlatıyor."

KEREM ÖZİL: "ÖZEL SEKTÖR OLSA UZLAŞAMAZDIK, BELEDİYE BİZİ AYNI MASADA BULUŞTURDU"

Yaklaşık 36 yıldır mahallede ikamet ettiğini belirten Kerem Özil, dönüşüm sürecinin arka planını ve mahallede yaşanan değişimi şu sözlerle aktardı: "Biz yaklaşık 36 yıldır, neredeyse 40 yıla yakın bir süredir bu mahallede oturuyoruz. Mahallemize geldiğimiz ilk günden beri bir dönüşüm beklentisi içindeydik. Projeden ve gelinen noktadan %80 oranında memnunuz. Belediye olmasaydı biz komşular olarak ortak bir noktada buluşamazdık. Belediye sayesinde aynı masa etrafında toplandık. Özel sektör olsaydı beklemediğimiz sıkıntılar yaşanabilirdi. Bize bu evler zamanında kamu çalışanlarına satılmıştı. Zamanla evler yetersiz gelince eski komşular başka yerlere taşındı. Evler boşalınca ve değersizleşince kâğıt toplayıcıları, ne idüğü belirsiz kişiler kiralamaya başladı. Boş evlerde madde kullanımı gibi durumların yaşandığını duyduk. Yeni binalarla mahallemiz hem maddi hem de manevi yönden katbekat değer kazanacak."

YUSUF ARSLAN: "KURUŞUNA KADAR ŞEFFAF BİR SİSTEM KURULDU"

1989 yılından bu yana mahallede oturduğunu ifade eden Yusuf Arslan, Sincan Belediyesi'nin şeffaf yönetim anlayışına dikkat çekti:

"Daha önce TOKİ üstlenecekti fakat şartları isteklerimizi karşılamadı. Sonrasında devreye belediye şirketi girdi ve bu yaklaşım çok hoşumuza gitti. Özellikle adaletli ve adil bir sistem kurulmuş olması beni çok etkiledi. Bana verilecek olan da, benim ödeyeceğim para da kuruşu kuruşuna yazılı ve şeffaftı. Bunu görünce projeyi tamamen benimsedim.

Şu an oturduğumuz evde yalıtım olmadığı için sobayla ısınıyoruz. Dolayısıyla bu yeni bina bizim için büyük bir nimet olacak. Kura çekildi, dairelerimiz belirlendi. Benim hakkım 2+1 daireye denk geliyordu, üzerine makul bir fark ödeyerek 3+1'e çevirttim. TOKİ bize 2+1 verirken üstüne ciddi miktarda para istiyordu, belediye projesinde şartlar çok daha cazip oldu. İnşaat sürecinde kira yardımı alacak olmamız da bizim için büyük bir imkân."

ARİF UĞURLU: "YERİNDE DÖNÜŞÜM SAYESİNDE MAHALLEMİZDEN KOPMUYORUZ"

213 metrekarelik arsası karşılığında iki adet 2+1 daire ve yaklaşık 1,5 milyon lira ödeme alacağını belirten Arif Uğurlu, projeyi "yerinde dönüşüm" vizyonuyla değerlendirdi:

"Biz bu projeye daha çok yerinde dönüşüm olarak bakıyoruz; insanların kendi mahallesinden, bağından koparılmadan dönüştürülmesi bizim için kıymetli. Maddi beklentiyle yaklaşmadık. Evi mahallenin huzuru ve selameti açısından 5 yıldır boş tutuyorduk. Yeter ki anlaşalım anlayışıyla yaklaştık ve belediyenin önümüze koyduğu adil şartlarda imzamızı hemen attık.

Devlet işlerinde hantallık olabilir ama burada işlemler özel bir şirketten bile hızlı yürüdü. Belediyenin iktisadi teşekkülü olan SİNKENT firması çok dinamik ve şeffaf çalıştı. Çoğunluk sağlandığı için süreç artık başarıyla tamamlanmıştır. İmza atmayan az sayıdaki mülk sahibinin hisseleri de 6306 sayılı Kanun çerçevesinde satılarak süreç ilerleyecek."

KEMAL ÇINAR: "PREFABRİK EVLERDEN MODERN VE YALITIMLI KONUTLARA"

37 yıl önce Bulgaristan'dan gelen soydaşlar için yapılan prefabrik konutlarda yaşadıklarını söyleyen Kemal Çınar, projenin emekliler için sunduğu güvenceyi aktardı:

"Bizim oturduğumuz evler devletin 37 yıl önce yaptığı prefabrik evler. Kaloriferli ama yalıtım olmadığı için ısınmıyor, doğal gaz faturası çok yüksek geliyordu. Dönüşümle birlikte 2 adet 2+1 daire sahibi oluyorum. Sembolik bir fark dışında cebimizden ekstra bir para çıkmayacak.

Sürecin başında 'Müteahhit işi bırakırsa ne olacak?' diye sorduk. Belediyemizin bütçe ayırdığını, gerekirse inşaatı bizzat tamamlayacağını söylediler. Çoğumuz emekli insanlarız; belediyenin bu garantörlüğü bizim için büyük bir güvence oldu ve kafamız rahatladı. Türkiye’de bir belediyenin kentsel dönüşümde böyle yapıcı bir rol üstlendiğini ilk defa görüyoruz."

MUHTAR ÖZGÜR KIZILOVA: "15 YILLIK KANAYAN YARAYA AMELİYAT YAPILIYOR"

Ulubatlı Hasan Mahallesi Muhtarı Özgür Kızılova, mahallede uzun süredir devam eden asayiş ve bilgi kirliliği sorunlarına değinerek, "Burası yaklaşık 15 yıldır kanayan bir yaraydı. Dönüşüm süreci uzayınca ev sahipleri evlerini bırakıp Eryaman ve Yenikent’e taşındı. Mahalle boşalınca geri dönüşüm işi yapanlar ve farklı yerlerden gelenler evleri kiralamaya başladı, mahalle çöp yığınına döndü. Madde bağımlılığı, kavga ve gürültü arttı. Emniyetimiz sürekli devriye atmak zorunda kalıyordu. Vatandaşın kafasındaki en büyük çekince müteahhidin kaçması veya işi yarım bırakması ihtimaliydi. Vatandaşlarımıza 'En büyük güvenceniz Sincan Belediyesi’nin garantör olmasıdır' dedik. Ayrıca 'Pursaklar’a gönderileceğiz' gibi bilgi kirlilikleri yaşandı ancak herkese yıkılan yerin en fazla 50 metre ilerisinde ev veriliyor. Tamamen yerinde dönüşüm yapılıyor. 15 yıldır süren bu kanayan yaraya önce pansuman yapılmıştı, şimdi inşaatla birlikte ameliyatı gerçekleşiyor" ifadeleriyle belediyenin garantörlük rolünün önemini vurguladı.