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Dünya Husilerin saldırılarına Arap ülkelerinden tepki: Riyad’a destek mesajları
Dünya

Husilerin saldırılarına Arap ülkelerinden tepki: Riyad’a destek mesajları

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Husilerin saldırılarına Arap ülkelerinden tepki: Riyad’a destek mesajları

Katar, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Suriye ve Yemen, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamalarda Riyad’la dayanışma vurgulanırken, saldırıların durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ile enerji ve ulaşım altyapısını hedef aldığını duyuran Husilere, Arap ülkelerinden tepki geldi. Dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, sivillerin ve ekonomik tesislerin hedef alınması reddedildi; Suudi Arabistan’ın güvenliğini korumak amacıyla atacağı adımlara destek bildirildi.

Bölge ülkeleri, saldırıların Suudi Arabistan’ın egemenliğini ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirterek uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

Açıklamada, "sivillerin hayatını hiçe sayan, kabul edilemez ve çirkin bir saldırgan tutum" olarak nitelendirilen saldırıların derhal durdurulması talep edildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, Körfez ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizilen açıklamada, Katar'ın Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına alacağı önlemlere destek verdiği belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Husilerin Suudi Arabistan'da stratejik öneme sahip noktalara düzenlediği saldırılar kınandı.

Bu saldırılarla Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlal edildiği, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun çiğnendiği aktarılan açıklamada, bu "çirkin ve korkakça" saldırıların kesin bir dille reddedildiği vurgulandı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, saldırılar kınandı ve Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Husilerin mükerrer saldırılarını durdurmak, failleri ile destekçilerini sorumlu tutmak ve ilgili konsey kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla kararlı önlemler alma çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, başkent Riyad ve Aramco'ya yönelik saldırıların kınandığı belirtildi.

Sivillere, sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıların reddedildiği vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın alacağı tedbirlere destek verileceği ifade edildi.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Riyad'daki finans merkezi ile Aramco tesisinin hedef alınmasını kınadı.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bu saldırıların durdurulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Husilerin saldırılarının, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin, uluslararası hukuk kurallarının ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verilen açıklamada, uluslararası toplum bu saldırılar karşısında kararlı bir duruş sergilemeye çağrıldı.

Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans merkezi ile Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve ülkenin doğusunda Saudi Aramco'ya ait bir noktayı hedef aldıklarını duyurmuştu.

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Yorumlar

Vay vay

Biz geç kalmışız kınamada

Ramazan

Suudi Arabistan da husileri saldırıyor bizde Suudi Arabistan ı kınıyoruz
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