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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 07:29:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Rövanşlarının 24-25 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz) - PSV (Hollanda): 2-1

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan): 3-2

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Kaynak: AA

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