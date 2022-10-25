UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yarın E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak.
Maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.45 Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya)
22.00 Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)
22.00 Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya)
26 Ekim Çarşamba:
19.45 Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)
19.45 Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa)