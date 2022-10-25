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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 11:09:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yarın E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak.

Maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)

22.00 Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya)

26 Ekim Çarşamba:

19.45 Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)

19.45 Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa)

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