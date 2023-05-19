UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde finale yükselen takımlar belli oldu. Premier Lig ekibi West Ham United, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında ADAS Stadyumu’nda AZ Alkmaar’ın konuğu oldu. İngiliz temsilcisi 90+4’üncü dakikada Pablo Fornals’ın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Fiorentina uzatmalarda turladı

Yarı finaldeki diğer maçta ise Basel deplasmanda 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında sahasında Fiorentina’yı konuk etti. Normal süresi Fiorentina’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede İtalyan ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Fiorentina’ya galibiyeti getiren golleri 35 ve 72’nci dakikalarda Nicolas Gonzalez ile 120+9’uncu dakikada Barak kaydetti.

Final Prag'da

UEFA Konferans Ligi’nde final karşılaşması Çekya’nın başketi Prag’daki Sinobo Stadyumu’nda oynanacak. 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak.