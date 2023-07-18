UEFA duyurdu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş adım

UEFA, 2026 ve 2027 yıllarında UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmak için dokuz üye federasyondan başvuru aldıklarını açıkladı. 21 Şubat 2024’e kadar teklif dosyalarının teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, bu beyanların hem 2026 hem de 2027 finalleri için geçerli olacağı aktarıldı. UEFA İcra Komitesi, Mayıs 2024'te sekiz finalin ev sahibinin hangi stadyumlar olacağını açıklayacak.

Finallere ev sahipliği yapmak isteyen kulüp ve statlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Macaristan: Budapeşte - Pusks Aréna

İtalya: Milano - Stadio San Siro

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya: Gelsenkirchen, Münih, Stuttgart

Norveç: Oslo - Ullevaal Stadion

İskoçya: Glasgow - Hampden Park

UEFA Avrupa Ligi Finali

Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart

Romanya: Bükreş - Ulusal Arena

İskoçya : Glasgow - Hampden Park

Türkiye: İstanbul - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

UEFA Konferans Ligi Finali

Almanya : Leipzig - Leipzig Stadyumu

İsrail: Kudüs - Teddy Stadyumu

Norveç: Oslo - Ullevaal Stadion

İskoçya: Glasgow - Hampden Park

İsviçre: Cenevre - Stade de Genve

Türkiye: İstanbul - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray