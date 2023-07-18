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Spor UEFA duyurdu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş adım
Spor

UEFA duyurdu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş adım

Yeniakit Publisher
2023-07-18 18:12:00 -
UEFA duyurdu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş adım

UEFA; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026 ve 2027 UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine ev sahipliği için beyanda bulunduğunu açıkladı.

UEFA, 2026 ve 2027 yıllarında UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmak için dokuz üye federasyondan başvuru aldıklarını açıkladı. 21 Şubat 2024’e kadar teklif dosyalarının teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, bu beyanların hem 2026 hem de 2027 finalleri için geçerli olacağı aktarıldı. UEFA İcra Komitesi, Mayıs 2024'te sekiz finalin ev sahibinin hangi stadyumlar olacağını açıklayacak.

Finallere ev sahipliği yapmak isteyen kulüp ve statlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Macaristan: Budapeşte - Pusks Aréna
İtalya: Milano - Stadio San Siro

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya: Gelsenkirchen, Münih, Stuttgart
Norveç: Oslo - Ullevaal Stadion
İskoçya: Glasgow - Hampden Park

UEFA Avrupa Ligi Finali

Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart
Romanya: Bükreş - Ulusal Arena
İskoçya : Glasgow - Hampden Park
Türkiye: İstanbul - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

UEFA Konferans Ligi Finali

Almanya : Leipzig - Leipzig Stadyumu
İsrail: Kudüs - Teddy Stadyumu
Norveç: Oslo - Ullevaal Stadion
İskoçya: Glasgow - Hampden Park
İsviçre: Cenevre - Stade de Genve
Türkiye: İstanbul - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

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