UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.
B Grubu'nda AEK Larnaca'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının C Grubu'nda Real Betis'e 2-1 yenildiği maçın 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord ise F Grubu mücadelesinde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Orkun Kökçü, 45. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.
TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0
B Grubu
Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1
Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
C Grubu
Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2
D Grubu
Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2
F Grubu
Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2
G Grubu
Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3
Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa): 2-0