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Spor UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı
Spor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 07:56:00 -
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı

H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0

C Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

D Grubu

Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0

E Grubu

Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0

F Grubu

Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2

H Grubu

Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0

Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

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