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Spor UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi
Spor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının C, D, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:10:00 -
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi

D Grubu'nda Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Maximilian Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha kaydetti.

Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda, Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisi, 33. dakikada penaltıdan Arkadiusz Milik ve 82. dakikada Dimitri Payet, konuk ekip ise 45+7. dakikada Felipe Anderson ve 49. dakikada Ciro Immobile ile ağları sarstı.

Galatasaray, dördüncü hafta sonunda E Grubu'nda 8 puanla liderliğini korudu. Lazio 5 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Ligin dördüncü haftasında TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

​​​​​​​Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2

Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1

 

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