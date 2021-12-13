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Spor UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?
Spor

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

Galatasaray Avrupa Ligi’nde kimle eşleşti? UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları geride bıraktığımız hafta tamamlandı. Avrupa Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlar ile Şampiyonlar Ligi gruplarını 3.bitirenler Avrupa Ligi Play-offlarında karşılaşacak. Merakla beklenen eşleşmeler belli oldu? Peki, Avrupa Ligi’nde hangi takım hangi takımla eşleşti?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:39:00 -
UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

Futbolseverlerin merakla beklediği Avrupa Ligi Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler temsilcimiz Galatasaray’ın durumunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray kimle eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

UEFA Avrupa Play-Off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekildi. Avrupa Ligi Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat’ta rövanşlar ise 24 Şubat’ta oynanacak.

Temsilcimiz Galatasaray E Grubu’nu lider tamamladı ve son 16 turuna doğrudan adını yazdırdı. Galatasaray’ın rakibi play-off turu tamamlandıktan sonra çekilecek olan kurayla belli olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi 25 Şubat 2022’de çekilecek olan kura sonunda belli olacak.

Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şöyle:

Atalanta - Olympiakos

Sevilla - Dinamo Zagreb

RB Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

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Real Madrid şampiyonlar ligi rakibi kim? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

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