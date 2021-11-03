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Spor UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Spor

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Avrupa Ligi maçları programı | UEFA Avrupa Ligi’nde 4.hafta 4 Kasım Perşembe günü oynanacak. Peki, yarın akşam hangi maçlar oynanacak. Avrupa Ligi günün maçları | Avrupa Ligi 4.hafta maçları

Yeniakit Publisher
2021-11-03 19:11:00 -
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 4.hafta maçları 4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu hafta Avrupa Ligi’nde hangi maçlar oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 4 Kasım’da sahne alacak. İşte, 4.hafta programı:

4 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.45 Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)

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