UEFA 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusunu seçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu gruplarının belirlendiği törende, geçen sezonun en iyileri ödüllerini aldı.

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski Yılın en iyi oyuncusu seçildi. Futbol kariyeri boyunca ilk kez bu ödüle layık görülen ve geçen sezonun en iyi forveti de seçilen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ni 15 golle zirvede bitirmişti.

Bir süre önce Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski yıldız Didier Drogba ise futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'nü aldı.

2019-2020 sezonunun en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle:

En iyi savunmacı ödülünü yine Bayern Münih'ten Joshua Kimmich ve Olympique Lyon oyuncusu Wendie Renard aldı.

En iyi kaleci ödülünü ise Bayern Münih'ten Manuel Neuer ve Olympique Lyon'dan Sarah Bouhaddi aldı.

En iyi orta saha ödülünü alan oyuncular; Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Olympique Lyon'dan Dzsenifer Marozsan oldu.

En iyi teknik direktör ödülünü; Bayern Münih'ten Hansi Flick ve Olympique Lyon'dan Jean-Luc Vasseur aldı.

En iyi forvet oyuncuları Bayern Münih'ten Robert Lewandowski ve Wolfsburg-Chelsea'den Pernille Harder aldı.

UEFA Başkanlık Ödülünü, Didier Drogba aldı.