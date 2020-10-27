Ucuz numaralara başladılar! Teröristbaşı Öcalan üzerinden eski tiyatrolar yeniden sahneleniyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in terör örgütü PKK’nın cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan’ın, yakın zamanda TV’ye çıkartılacağını öne sürüp, “Türk devleti Öcalan’a ‘Silahları bırakın, biz yanlış yaptık’ dedirtecek” sözlerinin ardından solak medya yine eski tiyatrolara başladı. Solak medya Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) başkanlığı da yapmış, eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun sözlerini tekrar gündeme taşıdı.

Eski tiyatrolar yine sahnede

Perinçek'in sözleri sonrası ortaya attığı pek çok asılsız iddia ile gündem olan Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Eminağaoğlu’nun sözlerini tekrar gündeme taşıyarak teröristbaşı Öcalan iddialarını detaylandırdı. Yazıda Eminağaoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 2010 yılında verdiği karara dikkat çekerek bebek katili Öcalan'ın 2024 yılında tahliye edileceğini iddia etti.

Oda TV çanak tuttu

AK Parti aleyhinde bu konuyu gündeme getirmeye çalışan Oda TV isimli tetikçi medya organı ise Takan'ın bu iddialarını "Abdullah Öcalan tahliye oluyor" başlığıyla okuyucularına sunarak bu asılsız iddiaya çanak tutup hükümete operasyon çekmeye çalıştı.