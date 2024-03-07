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Dünya Uçuşu olanlar dikkat: O havalimanı yarın kapanacak
Dünya

Uçuşu olanlar dikkat: O havalimanı yarın kapanacak

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:30:00 -
Uçuşu olanlar dikkat: O havalimanı yarın kapanacak

Almanya'nın en büyük havalimanında grev krizi. Almanya'ya uçacak yolcular dikkat. Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport duyurdu; güvenlik personelinin uyarı grevi nedeniyle havalimanı yarın yolculara kapalı olacak.

Almanya'nın en büyük havalimanında grev krizi. Almanya'ya uçacak yolcular dikkat. Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport duyurdu; güvenlik personelinin uyarı grevi nedeniyle havalimanı yarın yolculara kapalı olacak.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport, güvenlik personelinin uyarı grevi nedeniyle yarın yolculara kapalı olacağını bildirdi.

Fraport'dan yapılan açıklamada, Frankfurt Havalimanı'ndaki güvenlik personelinin yarın greve gideceği hatırlatıldı.

Grevin gün boyunca büyük aksaklıklara ve uçuş iptallerine neden olacağının vurgulandığı açıklamada, "Güvenlik kontrol noktaları kapalı kalacaktır. Frankfurt Havalimanı'ndan uçuşu olan yolcuların yasal olarak gerekli güvenlik kontrollerinden geçmeleri mümkün olmayacaktır. Tüm yolcuların havalimanına gelmemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

HAMBURG 141 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenle ücret görüşmelerinin tıkanması üzerine Frankfurt ve Hamburg havalimanlarındaki güvenlik görevlilerini 7 Mart'ta tam gün greve gitmeye çağırmıştı.
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Grev nedeniyle Hamburg Havalimanı'nda da yarın planlanan 141 uçuş iptal edildi.

Kaynak: A.A

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