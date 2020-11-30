Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkarak koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. Vatandaşlar seyahatlerle ilgili yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?
Yeni kısıtlamalara ilişkin açıklama öncesi araştırma yapan vatandaşlar; havalimanları kapanacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar...
Uçuşlar iptal mi edilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı koronavirüs önlemlerine dönük detaylar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle kamuoyuyla paylaşılacak. Bunlar içinde havalimanlarının durumu da belli olacak.
Buna göre yeni kısıtlamalar doğrultusunda havalimanlarının kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin karar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.