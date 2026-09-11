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Ekonomi Uçuşlar artıyor! Dalaman Havalimanı 3,7 milyon yolcuya hizmet verdi
Ekonomi

Uçuşlar artıyor! Dalaman Havalimanı 3,7 milyon yolcuya hizmet verdi

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Uçuşlar artıyor! Dalaman Havalimanı 3,7 milyon yolcuya hizmet verdi

Muğla ilinde bulunan Dalaman Havalimanı, yılın ilk 8 aylık döneminde 3 milyon 726 bin 496 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ağustos ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 986 bin 804 kişi olarak açıklandı.

Aynı dönemde 7 bin 126 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 11 bin 781 ton oldu.

Dalaman Havalimanından 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 3 milyon 726 bin 496 yolcuya hizmet verildi. 8 aylık dönemde 30 bin 752 uçak trafiği ve 43 bin 51 ton yük taşındı.

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