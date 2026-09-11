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BMW'nin yeni serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

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BMW'nin yeni serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

Türkiye'de satışa çıkan BMW'nin yeni yedinci nesil BMW 7 Serisi ve tamamen elektrikli i7 modellerinin fiyatı ve özellikleri belli oldu.

#1
Foto - BMW'nin yeni serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

BMW’nin Neue Klasse tasarım vizyonuyla baştan aşağı yenilenen lüks amiral gemisi 7 Serisi, hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli motor seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. Teknoloji ve konforu harmanlayan yeni model ailesi, eylül ayı itibarıyla lüks sedan tutkunlarıyla buluşuyor.

#2
Foto - BMW'nin yeni serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

BENZİNLİ VE MİLD HİBRİT BMW 740 XDRİVE ÖZELLİKLERİ Serinin içten yanmalı motor seçeneği olan BMW 740 xDrive, 3.0 litrelik mild hibrit motoruyla 400 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor.

#3
Foto - BMW'nin yeni serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

Dört tekerlekten çekişli model 0'dan 100 km/s hıza 5,1 saniyede ulaşırken, 540 litrelik geniş bagaj hacmiyle üst düzey kullanım kolaylığı sağlıyor. Yeni BMW 740 xDrive modeli Pure Excellence tasarım paketiyle 21 milyon 526 bin 200 TL, sportif detayları öne çıkaran M Excellence donanımıyla ise 22 milyon 966 bin 800 TL liste fiyatıyla satılıyor.

#4
Foto - BMW'nin yeni serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

TAMAMEN ELEKTRİKLİ YENİ BMW İ7 Elektrikli mobiliteyi temsil eden BMW i7 60 xDrive, 544 beygir güç ve 112,5 kWh batarya kapasitesiyle 727 kilometreye kadar menzil vadediyor. 250 kW DC hızlı şarj desteğiyle 28 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşan model, 14 milyon 370 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

#5
Foto - BMW'nin yeni serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

Serinin zirvesindeki 680 beygirlik i7 M70 xDrive ise 1.015 Nm tork üretirken 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3,8 saniyede çıkıyor. Üstün performanslı bu elektrikli amiral gemisi, 112,4 kWh kapasiteli bataryasıyla kullanıcısına 686 kilometreye varan sürüş menzili sağlıyor.

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