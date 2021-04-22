Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? THY hangi ülkelere uçak seferleri düzenliyor?

Korona salgını ile mücadele tüm dünyaya da olduğu gibi ülkemizde de tüm hızıyla devam ediyor. Günlük vaka sayılarının 60 binleri bulması nedeniyle hem Ramazan ayında hem de Ramazan Bayramında yeni kısıtlama kararları alındı. Artan günlük vakaları rağmen aşılamada son sürat devam ediyor. 22 Nisan itibariyle toplam aşı olanların sayısı 20 milyon 600 bini geçti. Ramazan Bayramı öncesi yurt dışına çıkmak isteyenler ise uçuş yasaklarının kaldırılıp kaldırılmadığını merak ederken, uçak seferlerine ilişkin son bilgiyi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi.

Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri?

THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Ekşi'nin paylaşımı şöyle: "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz." ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların karşılıklı durdurulduğunu açıklamıştı.