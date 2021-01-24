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Seyahat Uçuş yasağı getirilen ülkeler hangileri? Hangi ülkelere uçuş yasak?
Seyahat

Uçuş yasağı getirilen ülkeler hangileri? Hangi ülkelere uçuş yasak?

Korona salgını nedeniyle Türkiye bazı ülkelere seyahat yasağını devreye soktu. Yurtdışına çıkacak vatandaşlar hangi ülkelere seyahat yasağının olup olmadığını araştırıyor. Peki koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağı olan ülkeler hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 16:09:00 - 2021-01-24 16:10:50
Uçuş yasağı getirilen ülkeler hangileri? Hangi ülkelere uçuş yasak?

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni bir corona virüsü mutasyonu ülkeleri harekete geçirdi. Corona virüsü nedeniyle bazı ülkelere Türkiye’den seyahat sınırlaması getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü mutasyonu sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'nın ardından Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak 2021 tarihinde, İngiltere’den Türkiye’ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Durumun kontrol altına alındığını aktaran Bakan Koca, “İngiltere'den yurda girişler tamamen durdurulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Havalimanında PCR testi nasıl yapılacak?

Öte yandan İstanbul Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular, daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecek. Bir diğer hizmet olan antijen testiyle de yolcuların hasta olup olmadığı belirlenecek. Yapılacak testlerin sonuçları, İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinden maksimum 4 saat içerisinde alınabilecek.

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