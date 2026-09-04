Uçurtmalar Gazzeli çocuklar için umuda yükselecek! 81 ilde gökyüzüne barış mesajı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gazze’de yaşananlara ve savaşların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla önemli bir çalışma başlatıyor.

14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde “Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın” etkinlikleri düzenlenecek.

Program kapsamında öğrenciler, hazırlayacakları uçurtmalarla barış, güven, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını gökyüzüne taşıyacak.

BAKAN TEKİN’DEN 81 İLE YAZI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine ve il millî eğitim müdürlüklerine etkinliğe ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, çocukların korunması, güvenliklerinin sağlanması, şiddet ve istismardan uzak tutulmaları ile eğitim ve öğrenim haklarının güvence altında bulunmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerin yalnızca akademik gelişimini değil, millî, manevi ve insani değerlerle bütünleşmiş, çevresine ve insanlığa karşı sorumluluk taşıyan bireyler olarak yetişmelerini esas aldığı belirtildi.

Bu kapsamda sevgi, saygı, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerlerin çocukların yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilerek kazandırılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

GAZZE’DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN GÖKYÜZÜNE BAKACAKLAR

Etkinliklerin en önemli odağını Gazze'deki çocuklar oluşturacak.

Öğrencilerin yalnızca kendi haklarının değil, Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki çocukların haklarının da farkına varmaları hedefleniyor.

Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle çocukların yaşam, sağlık, güvenlik, eğitim ve oyun gibi en temel haklarından mahrum kalmasına yönelik toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında gökyüzüne yükselecek uçurtmalar ise Gazzeli çocukların oyun, özgürlük ve umutlarının ortak sembolü olacak.

DÖRT MESAJ ÖNE ÇIKACAK

Etkinlikler dört ana tema etrafında gerçekleştirilecek:

“Çocuklar Oyun Oynamalıdır!”

“Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!”

“Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır!”

“Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır!”

Bu temalar doğrultusunda uçurtma tasarımları, resim ve sergi çalışmaları hazırlanacak. Öğrenciler ayrıca Gazze'deki çocuklara yönelik mesajlar kaleme alacak; barış, güvenlik, dayanışma ve eğitim hakkını konu alan farklı etkinliklere katılacak.

UÇURTMALAR BARIŞ VE UMUDUN SEMBOLÜ OLACAK

Programda uçurtmalar yalnızca bir etkinlik aracı olarak değil, Gazzeli çocukların özgürce oynayabildiği ve güven içinde yaşayabildiği bir gelecek özleminin sembolü olarak ele alınacak.

Öğrenciler hazırladıkları uçurtmalar ve sanatsal çalışmalar aracılığıyla Gazze'deki yaşıtlarına barış, güven, kardeşlik ve dayanışma mesajları gönderecek.

14-18 EYLÜL'DE 81 İLDE

“Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın” etkinlikleri 14-18 Eylül tarihleri arasında valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

İl merkezlerinde belirlenecek alanlarda yapılacak programlara öğrencilerin velileriyle birlikte katılması da teşvik edilecek.

Etkinliklerin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun, eğitim süreçlerini destekleyen ve Gazze’de yaşananlara yönelik farkındalığı artıran bir anlayışla gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Her ilde programın yapılacağı gün ve alan ise il millî eğitim müdürlüklerinin resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından kamuoyuna açıklanacak.