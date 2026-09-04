Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

TARİHİ GEDİZ KÖPRÜSÜ ASLINA UYGUN YENİLENDİ: Erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan Tarihi Gediz Köprüsü’nün de yaklaşık bir asırdır bu bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel tarihine tanıklık ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bugün burada, 1933-1935 yılları arasında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde inşa edilen Tarihi Gediz Köprüsü’nü aslına uygun biçimde restore ederek yeniden sizlerin hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz.” dedi. Bakan Uraloğlu, kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı inşa etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu topraklarda iz bırakan her dönem ister antik çağ ister Roma ister Selçuklu ister Osmanlı ister Cumhuriyet dönemi olsun… Hepsi Anadolu’nun ortak mirasıdır ve Anadolu, bir mirasın sahibi olmak değil; o mirası taşımayı bilmektir. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz; sadece yollar, köprüler, limanlar, demiryolu hatları inşa etmiyor; aynı zamanda bu toprakların hafızasını da koruyoruz. Tarihi yapılarımızı aslına uygun biçimde ihya etmek ve onları gelecek nesillere dimdik ayakta teslim etmek için gece gündüz gayretle çalışıyoruz. Bu gayret; tarihe olan borcumuzu ödemenin, geçmişin emanetine sahip çıkmanın ve milletimizin ortak mirasını yaşatmanın en somut ifadelerinden biridir. Böylece bu eserler yalnızca birer yapı olarak kalmıyor; turizme ve ticarete can katıyor, kültürel kimliğimizi de güçlendiriyor.”