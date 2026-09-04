Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

Menemen’in kuzeyinde, Gediz Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlayan Tarihi Gediz Köprüsü’nün bölgedeki en önemli ulaşım yapılarından biri olduğunu söyleyen Uraloğlu, “166,5 metre uzunluğu, 6,7 metre genişliği ve 5 açıklığıyla üstten betonarme kemer sistemiyle, yani Bowstring sistemiyle inşa edilmiş bu köprü; 1935 yılında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde, bölgenin ulaşımını güçlendirmek amacıyla yapılmıştı. Tek yönlü taşıt trafiğine uygun biçimde inşa edilen bu yapı, ana yol güzergâhının değişmesinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmete devam ediyordu. Köprümüz yıllar boyunca doğal etkenlerin, yoğun kullanımın ve zamanın aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve donatılardaki korozyonla hasar gören köprümüzü, Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırdık.” dedi. Bakan Uraloğlu, köprü aydınlatmasına ilişkin imalatları da onaylı proje kapsamında tamamlayarak köprüyü hem teknik hem de estetik bakımdan yeniden işlevsel bir kimliğe kavuşturduklarını belirterek “Menemen’in ve İzmir’in tarihi dokusuna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık; bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk kazandırdık. Bu çalışmamız İzmir’in ve Menemen’in tarihî dokusunun korunması, bölgenin ulaşım ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demek. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur; biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İzmir’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarla değer katmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.