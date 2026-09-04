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Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü’nün Açılış Töreni’nde restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Zamanla yorulup yıpranan ve donatılardaki korozyonla hasar gören köprümüzü restorasyon ve güçlendirme çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırdık” dedi.

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Foto - Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü’nün Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Geçtiğimiz haftalarda Sakarya’da, bin beş yüz yıllık Tarihi Sangaryos Köprüsü’nü yeniden ayağa kaldırarak hizmete açmıştık. O gün Roma döneminin anıtsal mirasını taşıyoruz. Bugün ise zamanı biraz daha yakına, Erken Cumhuriyet dönemine geliyoruz. Tarihi Gediz Köprüsü’nün yeniden açılışında bulunmak bu bakımdan ayrı bir anlam taşıyor.” dedi. Bakan Uraloğlu, Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir hazine olduğunu dile getirerek “Sadece tek bir çağın değil; üst üste binen asırların emeğini, alın terini ve iradesini gözler önüne seren bir açık hava müzesidir. Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Romalılara, Selçuklu’dan Osmanlıya onlarca tarihe mühür vurmuş devletin ortak hikâyesidir. İzmir de binlerce yıl öncesine uzanan kadim tarihiyle bu hikâyenin en dolu sayfalarından biridir” şeklinde konuştu.

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Foto - Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

TARİHİ GEDİZ KÖPRÜSÜ ASLINA UYGUN YENİLENDİ: Erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan Tarihi Gediz Köprüsü’nün de yaklaşık bir asırdır bu bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel tarihine tanıklık ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bugün burada, 1933-1935 yılları arasında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde inşa edilen Tarihi Gediz Köprüsü’nü aslına uygun biçimde restore ederek yeniden sizlerin hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz.” dedi. Bakan Uraloğlu, kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı inşa etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu topraklarda iz bırakan her dönem ister antik çağ ister Roma ister Selçuklu ister Osmanlı ister Cumhuriyet dönemi olsun… Hepsi Anadolu’nun ortak mirasıdır ve Anadolu, bir mirasın sahibi olmak değil; o mirası taşımayı bilmektir. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz; sadece yollar, köprüler, limanlar, demiryolu hatları inşa etmiyor; aynı zamanda bu toprakların hafızasını da koruyoruz. Tarihi yapılarımızı aslına uygun biçimde ihya etmek ve onları gelecek nesillere dimdik ayakta teslim etmek için gece gündüz gayretle çalışıyoruz. Bu gayret; tarihe olan borcumuzu ödemenin, geçmişin emanetine sahip çıkmanın ve milletimizin ortak mirasını yaşatmanın en somut ifadelerinden biridir. Böylece bu eserler yalnızca birer yapı olarak kalmıyor; turizme ve ticarete can katıyor, kültürel kimliğimizi de güçlendiriyor.”

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Foto - Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

KÜLTÜR MİRASIMIZA KAZANDIRDIĞIMIZ TARİHİ KÖPRÜLERİN SAYISI 532’YE ULAŞTI: Uraloğlu, en son restorasyonu tamamlanan Tarihi Sangarios Köprsüyle birlikte Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü gibi Türkiye’nin birçok noktasındaki tarihi köprüleri restore ederek kültür mirasına kazandırdıklarını vurguladı. Bakan Uraloğlu, “Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532’ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Gediz köprüsü’nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

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Foto - Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

Menemen’in kuzeyinde, Gediz Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlayan Tarihi Gediz Köprüsü’nün bölgedeki en önemli ulaşım yapılarından biri olduğunu söyleyen Uraloğlu, “166,5 metre uzunluğu, 6,7 metre genişliği ve 5 açıklığıyla üstten betonarme kemer sistemiyle, yani Bowstring sistemiyle inşa edilmiş bu köprü; 1935 yılında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde, bölgenin ulaşımını güçlendirmek amacıyla yapılmıştı. Tek yönlü taşıt trafiğine uygun biçimde inşa edilen bu yapı, ana yol güzergâhının değişmesinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmete devam ediyordu. Köprümüz yıllar boyunca doğal etkenlerin, yoğun kullanımın ve zamanın aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve donatılardaki korozyonla hasar gören köprümüzü, Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırdık.” dedi. Bakan Uraloğlu, köprü aydınlatmasına ilişkin imalatları da onaylı proje kapsamında tamamlayarak köprüyü hem teknik hem de estetik bakımdan yeniden işlevsel bir kimliğe kavuşturduklarını belirterek “Menemen’in ve İzmir’in tarihi dokusuna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık; bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk kazandırdık. Bu çalışmamız İzmir’in ve Menemen’in tarihî dokusunun korunması, bölgenin ulaşım ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demek. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur; biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İzmir’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarla değer katmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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Foto - Kültürel miras korunuyor: Asırlık köprü yeniden ayağa kaldırıldı

İZMİR’E 349 MİLYAR LİRALIK YATIRIM: Son 24 yılda İzmir’in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini de belirten Bakan Uraloğlu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yollardan İzmir’i çevre illerine bölünmüş yollarla bağlamaya, meşhur Sabuncubeli Tüneli’ne kadar İzmir’e birçok yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

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