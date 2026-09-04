O yıldızın kokusu alındı ama olmuyor: Kartal Kislyak'ı yine istedi: Sonuç değişmedi
Beşiktaş 21'lik yıldızdan yine isteneni alamadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş 21'lik yıldızdan yine isteneni alamadı.
Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak için tekrar devreye girdi. Rus ekibi ise fikrini değiştirmedi. 21 yaşındaki merkez orta saha, belki ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye gelebilir.
Beşiktaş bundan kısa bir süre önce Matvey Kislyak için CSKA Moskova'ya 30 milyon euroluk (bonuslarla) bir teklif sunmuştu. Hatta Rus futbolcu da görüşmeleri doğrulamıştı. CSKA Yönetimi, o dönemde oyuncuyu satmayı düşünmediklerini Siyah-Beyazlılar'a iletti. Kartal'ın transferin son saatlerinde yeni bir teklif sunduğu belirtildi.
Ancak CSKA'nın kararı değişmedi. Matvey Kislyak dosyası şu anda kapandı. Devre arasında veya 2027 yazında durum değişir mi bilinmiyor. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan Batrakov'u almıştı. Rus futbolcular açısından Türkiye, Avrupa pazarına açılma bakımından önemli...
Matvey Kislyak, Rus futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösteriliyor. 21 yaşındaki merkez orta sahanın CSKA Moskova ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi var. 1.80 boyundaki oyuncu, kulübün altyapısından çıktı. Rusya Milli Takımı'nın da parçalarından biri...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23