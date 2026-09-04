O yıldızın kokusu alındı ama olmuyor: Kartal Kislyak'ı yine istedi: Sonuç değişmedi

Beşiktaş bundan kısa bir süre önce Matvey Kislyak için CSKA Moskova'ya 30 milyon euroluk (bonuslarla) bir teklif sunmuştu. Hatta Rus futbolcu da görüşmeleri doğrulamıştı. CSKA Yönetimi, o dönemde oyuncuyu satmayı düşünmediklerini Siyah-Beyazlılar'a iletti. Kartal'ın transferin son saatlerinde yeni bir teklif sunduğu belirtildi.