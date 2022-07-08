Ucunda para olunca İslam’a sarıldılar! ADD’den Kurban Bayramı fırsatçılığı
Her fırsatta İslam’a saldıran Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kemalist Sözcü'ye verdiği ilanda hor gördüğü muhafazakarlardan para koparmak için Kurban Bayramı'nı fırsata çevirdi.
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Türkiye’de Müslümanlarla uğraşmayı görev haline getiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), işin ucunda para olunca dine ve dini bayrama sarıldı.
Muhafazakarları kafalama çabası
Yıllarca muhafazakarları hor görerek İslam’a ve Müslümanlara adeta savaş açan dernek, utanmadan Kurban Bayramı’nda bağış toplamaya kalkıştı.
ADD, Kemalist Sözcü gazetesine verdiği ilanda ‘bayram’ bahanesiyle muhafazakarlardan para koparmaya çalıştı.
İkiyüzlülükleri açığa çıkaran derneğin verdiği ilanda “Çağdaş Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin eğitimine katkı sunmak için Atatürkçü Düşünce Derneği bağışlarınızı bekliyor” ifadeleri kullanıldı.