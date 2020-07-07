Uçuk nedir neden çıkar? Uçuk nasıl tedavi edilir?

Bağışıklığı baskılayan stres, yorgunluk, uykusuzluk, soğuk algınlığı, grip, ateşli hastalıklar, kronik hastalıklar vb. durumlarında hastalık sıklığında artış olur. Dolayısı ile sık çıkan uçuklar vücut direncinin düştüğünü gösteren önemli bir işarettir. Bir enfeksiyonun rahatsızlık yaratan ve görünüşü bozan sonuçlarıdır. “Herpes simpleks virus tip 1” uçuğa yol acan virüstür. Genellikle dudak, burun delikleri ve çevresi etrafında oluşur.

Uçuk nasıl bulaşır?

Doğrudan bir uçuğa dokunularak ya da ev eşyalarının paylaşılması yoluyla bulaşabilir. Bu şekilde virüs yalnızca ağız çevresine değil, göze ve cinsel organlara veya derinin bütünlüğünün bozulduğu herhangi bir bölgeye geçebilir.

Uçuk neden sık sık tekrarlıyor?

İlk enfeksiyon sonrasında, enfeksiyon olan bölgedeki sinirler grubu uykuya yatıyor ve o bölge uçuğun tekrarlanması için ideal bir yer oluyor.

Uçuğa karşı nasıl korunmalı?

Bağışıklık sisteminin baskılı olduğu durumlarda ise gerektiğinde hekim kontrolünde vitamin ve mineral takviyesi alınmalıdır. Yapılan anti-viral tedaviler virüsleri ortadan kaldıramaz. Sadece hastalık oluşmasını ve yayılmasını önler. Uçuk tedavisi için cilt-deri hastalıkları bölümüne gitmek gerekir.