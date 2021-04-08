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Eğitim Ücretsiz tabletler dağıtımı hangi ilde? Tablet başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

Ücretsiz tabletler dağıtımı hangi ilde? Tablet başvurusu nasıl yapılır?

ücretsiz tablet dağıtımlarına ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, puana kadar 700 bin tablet dağıtımının yapıldığını söyleyerek, ücretsiz 34 bin 445 adet yeni tabletlerin de sevkiyatına başlandığının müjdesini verdi. Peki ücretsiz tablet hangi illerde? Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:15:00 - 2021-04-08 17:20:30
Ücretsiz tabletler dağıtımı hangi ilde? Tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 26 ildeki öğrencilere 34 bin 445 tablet bilgisayar gönderildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında Bakan Selçuk düzenlediği toplantıda "29 ildeki öğrencilerimize 34 bin 445 tablet bilgisayar ulaştırıyoruz." İfadelerine yer verdiği açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim görmek zorunda kalan binlerce öğrenciye "Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla bilgisayar ve tablet desteği sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 11. faz dağıtım toplantısında, tablet bilgisayarların ulaştırıldığı illerin yöneticileri ile video konferans ile bir araya geldi. "29 ildeki öğrencilerimize 34 bin 445 tablet bilgisayar ulaştırıyoruz” diyen Bakan Selçuk, “Bu fazdaki dağıtımda, tablet bilgisayarların 19 bin 524'ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak. Böylelikle yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin tamamı tabletlerine kavuşmuş olacak." diye konuştu. Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Kütahya Van’ın da aralarında bulunduğu 29 ilde tablet dağıtımı gerçekleştirilecek.

 

Tablet başvurusu nasıl yapılır?

Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.

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