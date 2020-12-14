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Eğitim Ücretsiz tablet dağıtımı ne zamana kadar yapılacak?
Eğitim

Ücretsiz tablet dağıtımı ne zamana kadar yapılacak?

Ücretsiz tablet başvurusu nereden yapılır, uzaktan eğitime geçen milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden eğitimlerini görmekte. Uzaktan eğitime TV üzerinden olduğu gibi telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden de girilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin adet ücretsiz tablet dağıtımına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet dağıtımına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? Tablet başvurusu nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:50:00 - 2020-12-14 12:01:16
Ücretsiz tablet dağıtımı ne zamana kadar yapılacak?

EBA Destek Noktalarının sayısını 20 bine çıkarmaya kararlı olduklarını bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ve velilerin bu hizmeti ücretsiz alabileceklerini dile getirdi. Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için çalıştıklarını anlatarak, "Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı.” ded.

Ücretsiz tablet dağıtımı ne zamana kadar yapılacak?

Bakanlık olarak ücretsiz tablet dağıtımı konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, “21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı" diye konuştu. Bu tabletlerin öncelikli kimlere verileceğine dair bazı ölçütler belirlediklerini aktaran Selçuk, tabletlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Ücretsiz tablet dağıtımları okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmekte.

 

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