Ücretsiz tablet başvuru yap | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Ancak vakaların artmasıyla 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitimin süreceğini açıkladı. Uzaktan eğitim sebebiyle milyonlarca öğrencinin internete ve tablete ihtiyacı oldu. MEB ihtiyaç sahibi ailelere bu konuda destek oluyor. Peki, ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz tablet başvurusu | MEB ücretsiz tablet nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz tablet dağıtımını sürdürüyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, “EBA portalını kullanım ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından sağlanan desteklere ilave olarak tedarik ettiğimiz ve dağıtımını sürdürdüğümüz 500 bin tablet bilgisayarın tamamını, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Teslim edilen tabletlerin içinde, öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB'a kadar kotalı internet paketi de yer alacak. Elbette, dağıtımlar bununla sınırlı kalmıyor ve kalmayacak. Yerel yönetimlerimizin, özel sektör kuruluşlarımızın, sivil inisiyatiflerimizin sürece büyük destekleri var ve devam ediyor. Önümüzdeki günlerde onlarla da ayrıca bir araya gelerek teşekkürlerimizi paylaşacağız” dedi.

Bakan Selçuk, TRT EBA Televizyonu merkezli olarak yürütülen uzaktan eğitim sürecinin de aralıksız şekilde devam ettiğini anlattı. Tablet bilgisayar desteğinin yanı sıra sayıları 14 bin 500'e ulaşan EBA destek noktalarının da öğrencilerin hizmetinde olduğuna işaret eden Selçuk, uzaktan eğitimin tüm güçlüklerine karşın bu dönemde her bir çocuğa ulaşmak için merkez ve taşrada görevli tüm meslektaşlarıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin bilinmesini istediğini belirtti.

Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan pek çok belediye de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, internet desteğinde bulunuyor. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz belediyelerin internet sitelerine göz atabilir ya da telefonla ulaşabilirsiniz.