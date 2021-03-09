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Ekonomi Ücretsiz izin parası ne zamana kadar verilecek? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
Ekonomi

Ücretsiz izin parası ne zamana kadar verilecek? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Nakdi ücret ödeneği kaç ay verilecek? Yaklaşık bir yıldır uygulanan bir seneye yakındır uygulanan, işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteği yasağının süresi 17 Mart’ta doluyordu. Ücretsiz izin parası alanlar, nakdi ücret desteği süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Son dakika Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre nakdi ücret desteği alanların bu merakı giderilmiş olundu. Peki ücretsiz izin parası ne zamanan kadar verilecek? Nakdi ücret desteği süresi ne zaman bitiyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 08:23:00 - 2021-03-09 08:25:25
Ücretsiz izin parası ne zamana kadar verilecek? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Nakdi ücret desteği süresi kaç ay uzatıldı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı. 

Nakdi ücret desteği parası ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi.

 

ücretsiz izin parası

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik: İşçi başına işverene 1.198 lira teşvik veriliyor. İşsizlik ödeneği alanların, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda, kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin yüzde 1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

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