  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ücretsiz internet paketi nasıl alınır?
Teknoloji

Ücretsiz internet paketi nasıl alınır?

Milyonlarca öğrenciye ücretsiz internet paketi verileceğinin açıklanmasından sonra ücretsiz internet paketi nasıl alınır? Ücretsiz internet paketi nereden alınır? Soruları da sorulmaya başlanıldı. Ücretsiz internet paketi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:49:00 - 2020-09-29 15:50:43
Ücretsiz internet paketi nasıl alınır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilere ücretsiz internet verileceğini açıkladı. Ücretsiz internet kampanyası çerçevesinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitim uzaktan TRT EBA TV üzerinden devam etmekte. Eba.gov.tr ve EBA mobil uygulamasında kullanılması için her ay yurt için aylık 8 GB ücretsiz internet paketi verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ücretsiz internet paketi konusunda yaptığı açıklamada öğrencilere müjdeyi verdi.

EBA mobil uygulaması içeriklerinin dışında kalan sosyal medya platformlarından sağlanan içerikler 8 GB Uzaktan Eğitime Destek paketinin dışında kalmaktadır.

Türk Telekom’dan eğitime dijital destek
Türk Telekom’dan eğitime dijital destek

Teknoloji

Türk Telekom’dan eğitime dijital destek

Türk Telekom
Türk Telekom

Teknoloji

Türk Telekom

Türkcell
Türkcell

Teknoloji

Türkcell

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!
Gündem

Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!

“Yürüyen silikon” lakabıyla tanınan Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın dün yaptığı skandal Türkiye-Azerbaycan çıkışına Ece Üner'in verdiği ceva..
Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı
Dünya

Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında gerilim devam ederken değişik bir mühimmatın videosu paylaşıldı. Mühimmatın Ermeni askerlerin psikoloji..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay