Ücretsiz internet paketi nasıl alınır?
Milyonlarca öğrenciye ücretsiz internet paketi verileceğinin açıklanmasından sonra ücretsiz internet paketi nasıl alınır? Ücretsiz internet paketi nereden alınır? Soruları da sorulmaya başlanıldı. Ücretsiz internet paketi nasıl yapılır?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilere ücretsiz internet verileceğini açıkladı. Ücretsiz internet kampanyası çerçevesinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitim uzaktan TRT EBA TV üzerinden devam etmekte. Eba.gov.tr ve EBA mobil uygulamasında kullanılması için her ay yurt için aylık 8 GB ücretsiz internet paketi verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ücretsiz internet paketi konusunda yaptığı açıklamada öğrencilere müjdeyi verdi.
EBA mobil uygulaması içeriklerinin dışında kalan sosyal medya platformlarından sağlanan içerikler 8 GB Uzaktan Eğitime Destek paketinin dışında kalmaktadır.