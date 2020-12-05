  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha!
Ekonomi

Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha!

2022 yılından itibaren içecek ambalajlarında depozito uygulaması başlayacak. Yeni sisteme göre 1 liraya satılan şişenin üzerine depozito ücreti konulacak ve tüketildikten sonra geri verildiğinde depozito ücreti tüketiciye iade edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:05:00 -
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığını da yürüten milletvekili Selman Özboyacı'nın öncülüğünde TBMM'ye sunulan Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ve Çevre Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifinin, bazı maddeleri Meclis'te görüşüldü. Kanun teklifini değerlendiren Özboyacı, kanun teklifiyle amaçlarının ülke kaynaklarının en verimli ve en doğru şekilde kullanıp gelecek nesillere daha yaşanabilir çevre bırakmak olduğunu kaydetti.

Çevrenin siyaset üstü olduğunu ifade eden Özboyacı, şunları söyledi:

"Bugün dünya büyük küresel çevre sorunlarıyla karşı karşıya, bununla toplumlar da, bireyler de mücadele etmek için çeşitli formüller arıyorlar. Bizim de bu kanun teklifini hazırlarken çabamız, ülkemizin kaynaklarını en verimli, en doğru bir şekilde kullanıp, gelecek nesillere çok daha yaşanabilir, çok daha temiz bir çevre bırakmaktır. Çünkü çevre, siyaset üstü bir konudur. Hepimizin geleceğini ilgilendiren bir konu. Bugün verilere baktığımızda dünyada şehirleşme yüzde 54 oranına çıkmış. 30 yıl içinde 2050'lerde yüzde 70'lere çıkacağı öngörülüyor. Bu korkunç bir tüketim demek. Nitekim enerji tüketimi üç katına, ham madde tüketimi iki katına çıkmış durumda. Bu sebeplerle çevreye dair yaptıklarımız geleceğe dair yaptıklarımız ve bunları da kesinlikle ortaklaşa, bir bütün halinde, iş birliği yaparak hareket etmek lazım. Çünkü çevre hepimizin ortak değeridir. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesidir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar
Gündem

SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar

Rusya'da yayın yapan bir kanalın çalışanı olduğu belirtilen Aleksey Petrushko ve Ivan Malyshkin, İHA üretim tesisinin çevresinde izinsiz çek..
Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!
Sağlık

Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!

Koronavirüs aşısını Bill Gates'in fonlamasıyla geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikle..
Dünyaya olay mesaj! Ayasofya’da 'Mescid-i Aksa pozu'
Gündem

Dünyaya olay mesaj! Ayasofya’da 'Mescid-i Aksa pozu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii’nde kılmıştı. Erdoğan imamın arkasında saf tutmuştu. Cuma namazını Mescid-i ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay