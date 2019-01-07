Ücretli poşet satışı kaldırılıyor mu? TESK son dakika paralı poşet açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ücretli poşet uygulamasına vatandaşın yoğun tepkisi gelmeye devam ederken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken önemli bir açıklamada bulundu. Ücretli poşet satışı kaldırılıyor mu? TESK'den ücetli poşet satışına yönelik yapılan son dakika açıklaması nedir? İşte detaylar...

Yeni yılla birlikte başlayan poşetlerin ücretlendirme uygulamasına bir açıklama daha geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl itibarıyla hayata geçirilen "ücretli poşet" uygulamasına ilişkin, "Doğayı korumak için başlatılan ücretli poşet uygulaması AVM ve zincir marketlerin kazanç kapısı oldu. Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak poşet uygulamasını fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumada samimi değil. Ücretli poşetler kesinlikle reklam ve satış sloganı içermemeli." İfadesini kullandı. Reklam yapılan tüm bez torbaların da ücretsiz olması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Eğer amaç gerçekten doğayı korumaksa marketlerde naylon poşetlerin yanında bez torbalar ve file çantalar alternatif olarak müşterilere sunulmalı. Ücretli poşetlere ise kısa süre içinde standart getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.