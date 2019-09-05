29 Ağustos Perşembe itibariyle başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağı ve ne zaman biteceği konusunu araştırıyor. Başvurusu olumlu olan ücretli öğretmenler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ulaşılıp göreve başlayacağı tebliğ edecek ve eğer öğretmen adayı kabul ederse kurumuna gelip gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra SSK girişleri yapılıp göreve başlamış olacak. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek?

29 Ağustos tarihinde başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.Başvurular 6 Eylül 2019 tarihinde değerlendirmeye alınacağından dolayı bu tarihten itibaren yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? | E-devlet ücretli öğretmenlik başvurusu yapma

Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.