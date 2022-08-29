Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik sonuçları | Ücretli öğretmenlik ders saati ücreti ne kadar 2022-2023

Okulların açılması için geri sayım başladı. Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılış tarihi yaklaşırken pek çok kişi ücretli öğretmenlik başvurularının sona erip ermediğini, kimlerin ne zamana kadar başvuru yapabileceğini ve başvuru yapanların sonuçlarına ne zaman ulaşabileceği araştırılıyor. Peki, kim ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilir?

Ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik sonuçları

Ücretli öğretmenlik başvuruları her yıl temmuz-ağustos ayları arasında alınıyor. Başvuru tarihleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bu sebeple, başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden ücretli öğretmenlik ilanını incelemeleri gerekiyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ücretli Öğretmenlik Başvurusu sayfasına ulaşarak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Sonuçlar başvuru işleminde olduğu gibi e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

Kimler ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

Ücretli öğretmenlik ders saati ücreti ne kadar 2022-2023

Ücretli öğretmenlerin maaşları ders saatine göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce ücretli öğretmenlik ödemelerine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.