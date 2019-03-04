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ÜÇGE Elektronik, perakende teknolojileriyle FOTEG Fuarı’nda

ÜÇGE Elektronik, en yeni perakende teknolojileriyle, 7-10 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 14.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:20
ÜÇGE Elektronik, perakende teknolojileriyle FOTEG Fuarı’nda

ÜÇGE Elektronik, en yeni perakende teknolojileriyle, 7-10 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 14. FOTEG İstanbul Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluşacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan ÜÇGE Elektronik Operasyon Yönetmeni Ali Emin Eskiçırak “FOTEG Fuarı yurtiçi ve yurtdışı katılımlar sayesinde, uluslararası ticaret imkânları sunan câzip fuarlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Gıda işleme teknolojileri, gıda katkı maddeleri, gıda ambalajlama sistemleri, unlu mamûl teknolojileri, gıda güvenliği ve hijyen konularını kapsayan içeriklerde, makine/ekipman üreticileri ve bu konularda ihtiyaçlarına çözümler arayan firmaları bir araya getirmektedir. Bizler de ÜÇGE Grup olarak, katılım gösterdiğimiz fuarda ÜÇGE Elektronik A.Ş’nin ürün portföyündeki en yeni trend ve teknolojiler ile Hall 9-D03’te yer alacağız. Tartım teknolojileri ve otomasyon ekipmanlarından olan barkodlu/pc tabanlı teraziler, elektronik raf etiketleri, hizmet reyon ekipmanlarından kıyma makineleri, et ve kemik testereleri, vakum makineleri; merkezi depolar ve hazırlık bölümlerinde kullanılabilecek otomatik streç paketleme, manuel/yarı otomatik tartım etiketleme makineleri, endüstriyel et işleme ve paketleme makineleri, otomatik tartım etiketleme makineleri, checkweigherler, metal dedektörler ve buz makineleri gibi ekipmanlarla perakende ve endüstriyel sektörlere hitap ediyoruz. Türkiye temsilcisi olduğumuz, her biri alanında dünya lideri markaların ekipmanlarını, geniş ürün portföyümüzde bulundurarak, anahtar teslim ve tek elden çözümler sunan bir firmayız. Bütün fuar ziyaretçilerini en yeni trendleri ve teknolojileri yerinde görüp tecrübeleri için standımıza davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:20
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