Uçan çatı yolda yürüyen adamı ağır yaraladı

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir mandıranın çatısını uçurdu. Bu sırada orada bulunan Aydın H. isimli vatandaş uçan çatının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzenine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Aydın H. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.