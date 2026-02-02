  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili bugün idrak edilecek İstanbul İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor Antalya'daki kaza halen gündemdeyken... Hakkari'de felaketin eşiğinden dönüldü! Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u? Küresel çetenin "pandemi" ve "beyin kontrolü" planı deşifre oldu! 2017’de pandeminin simülasyonu tartışılmış Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri ABD’li şirket Artvin’de maden buldu! İslam kız çocuğunu mezardan kurtardı, Batı çukura fırlattı!
Yerel Uçan çatı yolda yürüyen adamı ağır yaraladı
Yerel

Uçan çatı yolda yürüyen adamı ağır yaraladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Uçan çatı yolda yürüyen adamı ağır yaraladı

Aksaray'da fırtına nedeniyle uçan çatının isabet ettiği bir kişi ağır yaralandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir mandıranın çatısını uçurdu. Bu sırada orada bulunan Aydın H. isimli vatandaş uçan çatının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzenine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Aydın H. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23