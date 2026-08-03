Uçakta vaaz verdi, kriz çıktı: Hem indirildi hem de kara listeye alındı

Olay, 30 Temmuz’da Florida’daki Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan San Diego’ya gitmeye hazırlanan Alaska Airlines’ın 708 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Uçağın kalkışının rötara girmesini fırsat bilen 40 yaşındaki vaiz Whitney Lynn, yerinden kalkarak uçak koridorunda yolculara hitap etmeye başladı.

Lynn’in sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, yaşanan rötarın "Tanrı’nın planının bir parçası olabileceğini" savunduğu ve yolculara dini mesajlar verdiği görüldü. Konuşmanın uzaması üzerine uçak mürettebatı duruma müdahale ederek Lynn’den eşyalarını toplamasını ve uçağı terk etmesini talep etti.

GÜVENLİK GEREKÇESİ İLE İNDİRİLMİŞ

Havayolu şirketinin görevlileri, mürettebatın bu davranışlardan ötürü kendisini güvende hissetmediğini belirterek uçaktan indirme kararını uyguladı. Karara sert tepki gösteren Lynn ise söylemlerinin tehdit içermediğini ve ifade özgürlüğü hakkının engellendiğini öne sürerek yaşananları bir "ruhani savaş" olarak tanımladı.

Alaska Airlines tarafından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Uçuş öncesinde mürettebatımız söz konusu yolcunun davranışlarından giderek endişe duymaya başlamıştır. Bu durum diğer yolcuları da rahatsız ettiğinden, yolcu uçuş güvenliği gerekçesiyle uçaktan çıkarılmıştır."

ŞİRKETİN KARA LİSTESİNE ALINDI

Şirket, Whitney Lynn’in yakın gelecekte Alaska Airlines uçuşlarına kabul edilmeyeceğini duyurdu. Soruşturma tamamlanana kadar Lynn’in Hawaiian Airlines ve Horizon Air ile seyahat etmesine de geçici olarak yasak getirildi.

Buna rağmen tutumunu savunan Lynn, uçaktan indirilmesinin dini mesajını daha geniş kitlelere ulaştırması için bir fırsat olduğunu iddia etti.

Soruşturmada vaiz Lynn'in daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Basına verdiği röportajlarda seyahat ettiği çoğu uçuşta vaaz verdiğini kabul eden Lynn’in, "Yolcuların beni dinlemekten başka seçeneği yok" şeklindeki ifadeleri, yolcuları mecburi dinleyici konumuna soktuğu gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki topladı.