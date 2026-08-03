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Gündem Eşi, yerde yüzü kanlar içinde buldu! Bursa’da sır dolu ölüm
Gündem

Eşi, yerde yüzü kanlar içinde buldu! Bursa’da sır dolu ölüm

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Raif Bozdağ (50), sabahleyin eşi tarafından evde yerde hareketsiz vaziyette ve yüzü kanlar içinde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Bozdağ’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi Çetiner Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Hünkar Bozdağ, sabah uyandığında salondaki kanepede uyuyan eşi Raif Bozdağ’ı yerde hareketsiz ve yüzü kanlar içerisinde bulduğunu söyledi.

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozdağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Raif Bozdağ’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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