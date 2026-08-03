5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Gölün yaşadığı kuraklığı hatırlatan Bayil, "O kuraklıktan sonra bu yıl yağan yağmurlarla su yeniden göle gelmeye başladı. Suyla beraber hayat da gelmeye başladı. Şu anda geçmişte gördüğümüz kuş türlerinden bir kısmını görmeye başladık. Bizim için önemli olan buradaki bu hayatın devam etmesi." diye konuştu.