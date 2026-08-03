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Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor Sabah tahine iki damla limon sıkın, bu işe yarayacak: Altından daha değerli! Yemekten sonra yerseniz... 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi Bir kere ekti haftada iki kez hasat ediyor! Hayalinin peşinden giden kadın çiftçi paraya para demiyor Güneş sistemi dışında bir ilk: Devasa uydu keşfedildi Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş 3 ilden ekipler katıldı! Hızlı tren kazası tatbikatı yapıldı Vali Yılmaz'dan TÜGVA Yaz Okulu'na anlamlı ziyaret!
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5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

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5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Kuraklık nedeniyle 2021 yılında kuruyan ve bu yıl yağmurlarla yeniden su tutmaya başlayan Manisa'daki Marmara Gölü'nde yaban hayatının korunması amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, "Yaban hayvanlarını, özellikle içinde bulunduğumuz üreme ve tüy değiştirme döneminde kesinlikle rahatsız etmesinler. Göle girmek, gölün içinde onların yumurtalarına, yavrularına dokunmak son derece yanlış" dedi.

#1
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan, 1945 yılında Gediz Ovası'ndaki tarım arazilerini sulama amacıyla rezervuar gölü haline getirilen Marmara Gölü, 2021'de kuraklık ve kaçak sulamaların etkisiyle tamamen kurudu.

#2
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Doğal yaşamın büyük ölçüde gerilediği göl, bu yıl güçlü yağmurlarla yeniden su tuttu. Yağmurların su seviyesini artırdığı Demirköprü Barajı'ndan da 21 Mayıs'ta su aktarımına başlandı.

#3
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Su seviyesi giderek yükselen göl, kısa sürede çok sayıda göçmen kuş için yaşam alanına dönüştü. Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingoların yanı sıra karabatak ve balıkçıl gibi birçok su kuşu türü bölgeye döndü. Sulak alan, kuşlara konaklama, beslenme ve üreme imkanı sağladı.

#4
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

YABAN HAYATINA SIKI KORUMA Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, gölde biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının doğal yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim ve izleme çalışmaları sürdürüyor.

#5
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında sahada düzenli kontroller gerçekleştiren ekipler, kuş gözlem kulesinden dürbün ve termal kameralarla kuşları ve diğer yaban hayvanlarını gözlemleyip yaşam alanlarını yakından takip ediyor.

#6
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Dron destekli kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde devriye ekipleri bölgeye yönlendiriliyor.

#7
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

"SUYLA BERABER HAYAT DA GELMEYE BAŞLADI" Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, ülkenin önemli sulak alanlarından Marmara Gölü'ndeki biyolojik çeşitliliği korumak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

#8
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Gölün yaşadığı kuraklığı hatırlatan Bayil, "O kuraklıktan sonra bu yıl yağan yağmurlarla su yeniden göle gelmeye başladı. Suyla beraber hayat da gelmeye başladı. Şu anda geçmişte gördüğümüz kuş türlerinden bir kısmını görmeye başladık. Bizim için önemli olan buradaki bu hayatın devam etmesi." diye konuştu.

#9
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Bayil, vatandaşlardan bölgeye geldiklerinde gölü sadece kuş gözlem kulesinden seyretmelerini isteyerek, şöyle devam etti:

#10
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

"Yaban hayvanlarını, özellikle içinde bulunduğumuz üreme ve tüy değiştirme döneminde kesinlikle rahatsız etmesinler. Göle girmek, gölün içinde onların yumurtalarına, yavrularına dokunmak son derece yanlış. Yaban hayvanları bu davranışlardan dolayı aşırı derecede strese giriyor ve üremeleri sekteye uğruyor."

#11
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Bayil, üreme döneminde yaban hayvanlarını rahatsız eden kişiler hakkında idari işlem uygulandığının altını çizerek, denetimlerin yanı sıra okullarda, avcılık kurslarında ve kırsal mahallelerde bilgilendirme faaliyetleri de yürüttüklerini dile getirdi.

#12
Foto - 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi

Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şef Vekili Hüseyin Feyyaz Çınar da av ve doğa koruma memurları ile fahri av müfettişlerinin gölde ve avlaklarda mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını anlattı.

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