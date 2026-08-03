5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi
Kuraklık nedeniyle 2021 yılında kuruyan ve bu yıl yağmurlarla yeniden su tutmaya başlayan Manisa'daki Marmara Gölü'nde yaban hayatının korunması amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, "Yaban hayvanlarını, özellikle içinde bulunduğumuz üreme ve tüy değiştirme döneminde kesinlikle rahatsız etmesinler. Göle girmek, gölün içinde onların yumurtalarına, yavrularına dokunmak son derece yanlış" dedi.