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Gündem Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
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Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sera Kadıgil hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'deki mitingde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından re'sen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında yürütülecek adli süreci başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kadıgil'in İzmir'de düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamaları kapsamında re'sen soruşturma açıldığı bildirildi.

Mitingdeki ifadeler incelemeye alındı

Soruşturmanın, Kadıgil'in miting kürsüsünde yaptığı konuşmada yer alan ifadeler üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Savcılık, söz konusu konuşmanın içeriğini ve kayıtlarını inceleyerek ilgili mevzuat kapsamında hukuki değerlendirme yapacak.

Soruşturma süreci devam ediyor

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği, delillerin toplanmasının ardından dosyaya ilişkin gerekli adli işlemlerin yürütüleceği belirtildi.

Kadıgil veya avukatlarından soruşturmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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