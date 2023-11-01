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Yerel Uçaksavar mermisiyle yakalanan şüpheli serbest kaldı
Yerel

Uçaksavar mermisiyle yakalanan şüpheli serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 08:30:00 -
Uçaksavar mermisiyle yakalanan şüpheli serbest kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden uçaksavar mermisi çıktı. Emniyetteki ifadesinde, mermiyi askerden hatıra olarak getirdiğini ileri süren şahıs, serbest kaldı.

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis memurları, şüphe üzerine sokaktaki bir motosikleti durdurdu. Kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri üst araması da yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden uçaksavar mermisi çıktı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uçaksavar mermisini askerden hatıra olarak getirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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