Uçak seferleri hangi ülkelere var? Uçak seferleri serbest olan ülkeler?
Uçak seferleri özelikle de yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarca merak ediliyor. Haziran ayında normalleşme adımlarıyla birlikte THY yurt dışı uçuşları da kademeli olarak başlatıldı. Yurt dışına çıkacak yolculara Maske ve HES kodu başta olmak üzere bir takım tedbirler uygulanıyor. Ramazan Bayramı öncesi yurtdışına seyahat edecekler uçuşların hangi ülkelere serbest olduğunu sorgularken, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de uçuş yasağının kaldırıldığı üç yeni ülkeyi daha açıkladı. Peki uçak seferleri hangi ülkelere var? Uçak seferleri serbest olan ülkeler?
Koronavirüsü salgını nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren dünya genelinde ülkeler sınırlarını kapattı. Salgının önünün alınmaya başlanmasıyla birlikte 1 Hazirandan itibaren normalleşme adımları kapsamında ülkeler kademeli olarak yurtdışı uçuşlarına izin verdi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar bir süredir yapılamıyordu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor" dedi. Ekşi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz."
Seyahat yasağı kalkan ülkeler
Etiyopya, Fildişi Sahili, Cibut, Çad, Benin, Gambiya, Gana, Gine, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sudan, Somali, Uganda, Afganistan, Irak, İran, Güney Kore, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Lübnan, Pakistan, Tacikistan, Umman, Ürdün, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Malta, Karadağ, Ukrayna, Slovenya, Brezilya, Panama, Venezuela, ABD, Meksika.