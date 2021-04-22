Uçak seferleri özelikle de yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarca merak ediliyor. Haziran ayında normalleşme adımlarıyla birlikte THY yurt dışı uçuşları da kademeli olarak başlatıldı. Yurt dışına çıkacak yolculara Maske ve HES kodu başta olmak üzere bir takım tedbirler uygulanıyor. Ramazan Bayramı öncesi yurtdışına seyahat edecekler uçuşların hangi ülkelere serbest olduğunu sorgularken, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de uçuş yasağının kaldırıldığı üç yeni ülkeyi daha açıkladı. Peki uçak seferleri hangi ülkelere var? Uçak seferleri serbest olan ülkeler?