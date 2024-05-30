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Dünya Uçak motoruna kapılan kişi öldü!
Dünya

Uçak motoruna kapılan kişi öldü!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 09:10:00 -
Uçak motoruna kapılan kişi öldü!

Hollanda’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda kraliyet hava yolu şirketi KLM’ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti.

Hollanda’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda kraliyet hava yolu şirketi KLM’ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti.

Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda uçak motoruna kapılan kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken trajik bir olay yaşandı.

"KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi.

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