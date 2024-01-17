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Dünya Uçak Japonya'ya döndü, 'Hatırlamıyorum' dedi! Kabin görevlisinin yolcuyla imtihanı
Dünya

Uçak Japonya'ya döndü, 'Hatırlamıyorum' dedi! Kabin görevlisinin yolcuyla imtihanı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 10:23:00 -
Uçak Japonya'ya döndü, 'Hatırlamıyorum' dedi! Kabin görevlisinin yolcuyla imtihanı

Japonya’da yolcu, kabin görevlisini ısırınca uçak havalimanına geri döndü.

Japonya’nın başkenti Tokyo’dan Seattle'a giden uçak, bir yolcunun kabin görevlisinin kolunu ısırması nedeniyle Haneda Havalimanı'na geri döndü. Şüpheli yolcu, havalimanında gözaltına alındı.

Japonya merkezli All Nippon Havayolları’na ait yolcu uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Metropolitan Polis Departmanı’ndan edinilen bilgilere göre dün gece Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkarak ABD'nin Seattle şehrine doğru yola çıkan 118 sefer sayılı uçağın yolcularından 55 yaşındaki ABD vatandaşı Michael Travis Halyard, kabin ekibinin “oturun” uyarısına sinirlendi. Halyard'ın ismi açıklanmayan kadın kabin görevlisinin kolunu ısırması üzerine uçak Haneda Havalimanı'na geri döndü. Havalimanında gözaltına alınan şüpheli iddiaları reddederek, “Hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

Öte yandan, şüphelinin uçağa binmeden önce uyku ilacı aldığı iddia edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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