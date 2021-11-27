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Yaşam Uçak havadayken yolcu kalp krizi geçirdi! 30 bin feet'te mucize
Yaşam

Uçak havadayken yolcu kalp krizi geçirdi! 30 bin feet'te mucize

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçiren Salih Uyguner adlı yolcuyu uçakta bulunan 3 doktor hayata döndürdü. 30 bin feet'te Uyguner'e yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:12:00 -
Uçak havadayken yolcu kalp krizi geçirdi! 30 bin feet'te mucize

İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağında Salih Uyguner adlı yolcu uçak havalandıktan bir süre sonra kötü hissettiğini kabin ekiplerine bildirdi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra uçağın kaptan pilotu anons yaparak uçakta doktor olup olmadığı sordu.

Anons üzerine uçakta bulunan 3 doktor kalp krizi geçiren yolcunun yanına geldi. Durumu daha da ağırlaşan yolcuya doktorlar müdahale etti ve Salih Uyguner hayata döndürüldü.
Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve park yerine ambulans talep etti. Uçak sorunsuz bir şekilde Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, Salih Uyguner, hastaneye kaldırıldı.

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